Снимка: БГНЕС
-
Началниците на отбраната на НАТО обсъдиха мира в Украйна
-
Започна новата военна операция на Израел в Газа
-
САЩ разположи три кораба с управляеми ракети край бреговете на Венецуела
-
Президентът издаде указ за преназначаване на началника на НСО
-
Израел е одобрил плана за превземането на Газа
-
Борисов: Тръмп направи силен ход, Путин няма да пропусне да излезе от изолация
Според вицепрезидента на САЩ не е ясно как ще изглеждат те
Европейските страни ще трябва да платят голямата част от парите за гаранциите за сигурност на Украйна. Това каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за американска телевизия.
След разговорите в Белия дом: Тръмп заговори за среща между Зеленски и Путин
Всъщност не е ясно как ще изглеждат гаранциите за сигурност. Но сред твърдите привърженици на Доналд Тръмп отвъд Океана е много популярна гледната точка, че Америка дава много пари за Украйна. Именно към тях е насочено посланието на Ванс.
Вицепрезидентът отново говори и за предстояща среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски. Според Ванс не е нужно всички детайли от бъдещия мирен договор да са уточнени, за да има такава среща.Редактор: Габриела Винарова
Последвайте ни