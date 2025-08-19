Президентите на Украйна и Русия - Володимир Зеленски и Владимир Путин може да се срещнат. Това е един от резултатите на безпрецедентната среща в Белия дом между Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и водещи европейски лидери.

Оценките за срещите в Белия дом са диаметрално противоположни - от успех за европейската дипломация до поредна доминация на Тръмп над Зеленски.

Зеленски отказал предложение на Путин за среща в Москва

Срещата в понеделник в Белия дом беше белязана с топли думи, но малко конкретни решения. Президентът Доналд Тръмп и гостите му от Европа показаха единство, но оставиха много въпроси без отговор. Въпреки това разговорът им може да бъде определен като напредък в решението на конфликта, който от дълго време е белязан от дипломатически застой. Още повече, че се заговори за възможна среща между президентите на Русия и Украйна. Единственият път, в който Володимир Зеленски и Владимир Путин са се изправяли лице в лице е било в Париж през 2019-та година, а от тогава Москва отказва разговор очи в очи, преди да бъде изпълнен списък от предварителни условия.

Нежеланието на Москва да разговаря директно с лидера на Украйна може и да е на път да се промени. Американският президент Доналд Тръмп е прекъснал снощната си среща със Зеленски и европейските лидери, за да се обади на Владимир Путин.

Тръмп по Fox News: Зеленски трябва да бъде гъвкав в преговорите

„Ще се обадя на президента Путин веднага след тази среща. Сигурен съм, че ще имаме солидна и добра среща, може би страхотна среща. И ще се опитаме да подготвим тристранна среща”, заяви Тръмп.

От месеци, Украйна и европейските ѝ партньори настояват, че само американската военна мощ може да възпре бъдеща руска агресия и се опасяват, че Съединените щати могат да се изтеглят от ангажиментите си към Стария континент. Но след снощния разговор, като че ли Тръмп се е вслушал в призивите им.

Лавров: Тръмп искрено желае траен мир в Украйна

„Мисля, че европейските държави ще поемат голяма част от тежестта. Ще им помогнем и ще направим нещата много сигурни. Трябва също да обсъдим евентуалния обмен на територии, като вземем предвид настоящата фронтова линия”, подчерта американският президент.



Подробностите около потенциалните гаранции за сигурност все още не са ясни, а президентът Тръмп не потвърди дали планира да изпрати американски военни, но и не отрече тази възможност. Украинският президент обаче уточни, че евентуални гаранции ще включват оръжейна сделка за 90 милиарда долара между Вашингтон и Киев.

Ключовите изводи от разговорите между Тръмп, Зеленски и лидерите на ЕС

„Гаранциите за сигурност вероятно ще бъдат изготвени от нашите партньори и ще се появяват все повече подробности. Всичко това по някакъв начин ще бъде оформено на хартия в рамките на следващата седмица до 10 дни”, посочи Зеленски.

През последните месеци отношенията между Тръмп и партньорите в Европа бяха обтегнати, но на вчерашната среща показано единство сред делегациите, коментират анализатори. Германският канцлер и френският президент се обединиха срещу идеята на Тръмп, че не е необходимо прекратяване на огъня преди евентуални мирни преговори.

Тръмп пред Зеленски и евролидерите: Русия ще приеме гаранции за сигурността на Украйна (СНИМКИ)

„От моя гледна точка би било желателно, и дори повече от това, тази среща най-накрая да доведе до прекратяване на огъня в Украйна. Президентът Зеленски също така заяви, че трудно може да си представи среща с Путин без прекратяване на огъня”, подчерта германският канцлер Фридрих Мерц.

Европа все пак остава скептична. След срещата, говорител на британския премиер заяви, че на Владимир Путин не може да се вярва, защото „той никога не е бил сериозен по отношение на мира”.

След провала на срещата в Овалния кабинет между Тръмп и Зеленски през февруари, имаше основателни опасения за нова дипломатическа катастрофа. След като преди това беше критикуван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, че не показвал благодарност и бил без костюм, този път Зеленски дойде облечен в черен костюм с ревери и черна риза, и изказваше благодарност към Тръмп при всяка своя реплика към него.

Другият любопитен момент беше, когато Доналд Тръмп не можеше да види президента на Финландия Александър Стуб, който стоеше срещу него. Но президентът на Съединените щати излезе веднага от ситуацията с думите - изглеждате по-добре от всеки път, когато сме се виждали.

Репортер: Галина Петрова

Редактор: Румен Лозанов