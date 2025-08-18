Американският президент Доналд Тръмп, украинският му колега Володимир Зеленски и евролидери седнаха на една маса в Белия дом веднага след края на срещата на четири очи между двамата държавни глави.

Тръмп определи разговора със Зеленски като „много успешен". И благодари на всички присъстващи политици, че са там.

„Имахме много успешен ден до момента. Проведохме важни дискусии в хода на работата за прекратяване на войната в Украйна. Всички работим за една и съща цел. Ще се обадим на президента Путин веднага след тази среща. За мен е чест да приветствам генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който е велик и върши чудесна работа. И министър-председателя на Обединеното кралство, мой приятел. И хората го харесват много. Всички познават президента Макрон от Франция, който е с мен от самото начало", поясни той.

⇒ Тристранна среща?

Президентът на САЩ заяви, че очаква тристранна среща между него, Владимир Путин и Володимир Зеленски. "Имам чувството, че ще постигнем нещо", заяви Тръмп.

От своя страна Зеленски допълни, че двамата с американския му колега са говорили по „много чувствителни теми“ и са имали "конструктивен, специфичен диалог".

⇒ Гаранции за сигурност за Украйна

"Всички искаме да спрем убийствата", заяви американският държавен глава пред европейските лидери. И допълни, че по време на срещата му с Путин в Аляска, руският президент уверил, че страната му ще приеме гаранции за сигурност за Украйна. Именно това е една от основните теми, която обсъждат евролидерите във Вашингтон. "Смятам, че европейските страни ще понесат "голяма част от товара". "Ние ще им помогнем", увери американският президент.

Тръмп също така заяви, че „възможният обмен на територии“ за прекратяване на войната е тема за обсъждане.

⇒ Какво казаха евролидерите?

Германският канцлер Фридрих Мерц настоя за прекратяване на огъня „от следващата среща“. Той допълни, че днешният разговор ще бъде „изключително полезен“, но подчерта необходимостта от прекратяване на огъня възможно най-скоро.

Мерц посочи още, че не може да си представи, че тристранната среща (между Тръмп, Зеленски и Путин) ще се проведе, без да се е стигнало до прекратяване на огъня. И призова Тръмп да окаже натиск върху Русия да се съгласи на такова.

Американският президент отговори уклончиво като не даде гаранции, че това може да се случи, но припомни, че благодарение на неговата намеса са били прекратени шест войни.

Френският президент Еманюел Макрон повтори думите на Мерц, че прекратяването на огъня е „необходимост“ и казва, че всички лидери „подкрепят тази идея“.

Той призова за четиристранна среща с участието на европейците в отговор на намерението на американския президент Доналд Тръмп да събере на една маса украинския и руския президент, предаде АФП.

„Смятам, че като последваща стъпка вероятно ще е необходима квадрилатерална среща, защото когато говорим за гаранции за сигурност, говорим за цялостната сигурност на европейския континент“, заяви Макрон.

Тръмп беше хванат преди срещата си с европейските лидери да казва на френския президент, че вярва, че Путин „иска да сключи сделка заради него“ за спиране на войната между Русия и Украйна.

„Мисля, че иска да сключи сделка заради. Разбирате ли това? Колкото и безумно да звучи“, сподели шепнешком Тръмп на Макрон.

По време на срещата с Тръмп в Белия дом британският премиер Киър Стармър изрази мнение, че лидерите може да постигнат реален напредък за прекратяване на войната в Украйна, по-конкретно по отношение на гаранциите за сигурност.

Той добави, че тристранната среща е „разумна следваща стъпка“.

Нейното осъществяване и гаранциите за сигурност биха били „историческа“ стъпка напред по отношение на сигурността за Украйна и сигурността в Европа, смята Стармър.

Британският премиер заяви още, че намеците на Тръмп за гаранции „в стил Член 5 на НАТО“ съответстват на работата, която „Коалицията на желаещите“ - основните европейски съюзници на Украйна - върши през последните месеци. Той добави, че коалицията е „готова да поеме отговорност“, когато става въпрос за гарантиране на сигурността на Украйна.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи предложението за подкрепата на САЩ относно гаранции за сигурност за Украйна като пробив и голяма стъпка към осигуряването на мир. Той също така благодари на Тръмп за „преодоляването на безизходицата“ и за довеждането на Путин на масата за преговори.

Рюте добави, че „ако се справят добре, биха могли да сложат край на войната“.

В отговор Тръмп похвали страните от НАТО за увеличаването на разходите им за отбрана от 2% от БВП, „които не винаги са били плащани“ до 5%, „които се плащат“.

„Удоволствие е да съм тук и това е много важен момент. Имахме фантастична Среща на върха на НАТО. Заедно, като най-големите икономики в света, имахме най-голямата търговска сделка досега.И сега сме тук, за да работим заедно с Вас за справедлив и траен мир за Украйна. Спрете убийствата", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя сподели снимка на евролидерите заедно с Доналд Тръмп в Белия дом с посланието: „Ние сме тук, като съюзници и приятели, за мир в Украйна и в Европа“.

We are here, as allies and friends, for peace in Ukraine and in Europe.



Финландският президент Александър Стуб на свой ред похвали напредъка, постигнат от Тръмп в преговорите за прекратяване на войната. Той посочи символичния характер на събралите се лидери с цел да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна.

„Ако искаме да постигнем мир и да гарантираме справедливост, трябва да го направим обединени“, каза италианският премиер Джорджа Мелони.

„Очевидно можете да разчитате на Италия – както беше от самото начало, ние сме на страната на Украйна. Ще говорим за много важни теми. Първата е гаранциите за сигурност, за да сме сигурни, че това няма да се повтори, което е предпоставка за мир. Радвам се, че ще започнем с предложението, което е по модела на член 5 на НАТО“, коментира Мелони.

