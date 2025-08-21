Снимка: iStock
При бедствието се е задействала системата BG-ALERT
Пожар гори в град Сливница. Пламъците са се разгорели в района на „Войнишка махала”, в близост до гора при местния гробищен парк.
Сигналът за пожара е получен около 12:40 часа. Към момента на терен работят три противопожарни екипа с общо шестима служители. На разположение огнеборците имат предоставена водоноска.
Пожар в бившето кино „Възраждане“ в София
По искане на областния управител на Софийска област е задействана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT.
