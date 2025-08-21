Пожар гори в град Сливница. Пламъците са се разгорели в района на „Войнишка махала”, в близост до гора при местния гробищен парк.

Сигналът за пожара е получен около 12:40 часа. Към момента на терен работят три противопожарни екипа с общо шестима служители. На разположение огнеборците имат предоставена водоноска.

По искане на областния управител на Софийска област е задействана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Редактор: Цветисиана Костова