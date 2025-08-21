Германски съд разпореди, че учителка от Западна Германия, която е в болничен повече от 16 години, трябва да премине медицински преглед, предаде ДПА.

Висшият административен съд на провинция Северен Рейн-Вестфалия постанови, че работодателят ѝ (правителството на провинциално ниво) е имал право да нареди медицински преглед през април, за да установи дали служителката е в състояние да се върне на работа. Жената оспорва решението, като твърди, че след толкова дълъг период на нетрудоспособност е неразбираемо защо трябва да се явява на преглед.

Освен това тя смята, че назначаването на евентуален психологически преглед би нарушил личните ѝ права. Съдът обаче посочва, че целта на прегледа е да се установи актуалното ѝ здравословно състояние.

В обществен интерес е да се гарантира, че държавните служители, които са в състояние да изпълняват задълженията си, наистина го правят и не получават възнаграждение за времето, в което не работят.

Учителката е в болничен от 2009 г. насам, а първите ѝ болнични са били свързани с психически проблеми.

