На фона на поредица от тежки пътни инциденти през последните седмици, експерти коментираха в студиото на "Твоят ден" по NOVA NEWS дали новите мерки за пътна безопасност работят и къде са системните проблеми, които водят до война по пътищата. В дискусията участваха Нинелла Върбанова от сдружение "Ангели на пътя", бившият началник на КАТ-София Тенчо Тенев и състезателят Тодор Христов от УС на Българската федерация по автомобилизъм.

Според Нинелла Върбанова, основният проблем е липсата на воля в държавните институции, породена от "твърде много зависимости и корупция". Тя определи правосъдната система в България като "либерална" и заяви, че "условните присъди убиват". Като пример тя посочи случай от кв. "Христо Ботев" преди месец, където шофьор с условна присъда е причинил смърт. "За 10 години броят на затворниците е намалял от 8500 на 6500, не защото се вършат по-малко престъпления, а точно обратното – защото се дават масово пробации и условни присъди", каза Върбанова.

„Нямаме повече деца за убиване: След серията инциденти ще влезе ли държавата в роля?

Тя разкри и нови, притеснителни детайли около инцидента в Слънчев бряг, при който 19-годишен младеж с бъги блъсна семейство. По думите ѝ, съществува втори, по-ясен видеозапис на инцидента, който обаче "няма да види бял свят". "На него се вижда, че момчето е с телефон, с приятелка, която е изчезнала безследно за свидетел. Заради микробус, шофьорът, се стряска, извива надясно, качва се на тротоара, бута ги един път, удря се в стена, отблъсква се от стената и минава през тях втори път", разказа Върбанова, като допълни, че полицията е предупредила собственика на хотела да не разпространява записа.

Бившият началник на КАТ-София Тенчо Тенев уточни, че превозното средство от инцидента в Слънчев бряг не е АТВ, а електрическо бъги, което се управлява като автомобил и изисква свидетелство за правоуправление. "Това е чисто неправилно движение по пътното платно, навлизане в лентата за насрещно движение, вследствие на отклоняване на вниманието, най-вероятно говорене по телефона", коментира той.

Според Тодор Христов, първият българин, участвал в рали "Дакар", в основата на всичко е "безнаказаността". Той разкритикува липсата на подкрепа от страна на държавата за инициативи, свързани с пътната безопасност, като даде пример с основаната от него детска АТВ школа през 2009 г., която е спряла да съществува поради липса на подкрепа от министерствата.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че са нужни работещи решения, а не "празни приказки". Като пример за добри практики беше посочена Гърция, където от тази есен се въвежда глоба от 350 евро при първо нарушение за говорене по телефона и 1000 евро и 6 месеца без книжка при второ. Беше предложена и идеята за създаване на държавна платформа към Пътна полиция за подаване на сигнали от граждани, подобна на успешния модел в Турция, вместо разчитането на частни такива.

Редактор: Мария Барабашка