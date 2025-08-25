-
4-годишният Мартин прекара повече от седмица в реанимацията на УМБАЛ-Бургас в кома
Медицински хеликоптер транспортира от УМБАЛ-Бургас до „Пирогов“ 4-годишния Мартин, тежко ранен в катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг“. Въздушната линейка го превози към детската реанимация на най-голямата спешна болница в страната.
Детето прекара няколко дни в реанимацията на бургаското лечебно заведение в състояние на кома. Решението за транспортирането му е взето след преглед от националния консултант по анестезиология проф. Николай Младенов.
Жената, прегазена от АТВ в „Слънчев бряг”, е изпаднала в клинична смърт
Новината за превозването му към столицата потвърди и бащата на 12-годишната Сияна - Николай Попов. На страницата си във Facebook той написа: Хеликоптерът е вече в Бургас. При стабилно време, излита с Марти към София.
Припомняме, че преди дни тийнейджър с АТВ помете три деца и двама възрастни на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасада на хотел. Всички пострадали бяха настанени в болницата в Бургас. Майката на Мартин - 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.
