„Напълно е възможно да видим цена от 2 евро за литър дизел, ако кризата в Близкия изток се задълбочи и няма корекции в търсенето от страна на потребителите”. Това коментира експертът по енергетика и геоикономика от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в предаването „Пресечна точка” по NOVA.

Според Николов основният риск не е само в цената на суровия петрол, но и в недостига на рафиниращи мощности в ЕС за продукти като керосина, което би засегнало сериозно авиационния сектор.

Експертът посочи, че макар на финансовите пазари цените в момента да са сравнително стабилни, на спот пазарите вече се наблюдават нива от 150 долара на барел. Той подчерта, че Глобалният юг и Европа са изправени пред риск от тежки икономически последствия, ако преговорите за мир не дадат бърз резултат. „Позитивното е, че конфликтът се случва в период на ниско сезонно потребление, което дава малко глътка въздух на енергийната система в Европа”, посочи той.

По отношение на ситуацията у нас, експертът обясни, че благодарение на добрата диверсификация и прекия достъп до доставки по Черно море, страната ни не е застрашена от липса на горива. Въпреки това, цените на колонките ще следват средноевропейските нива, без сериозни отклонения нагоре или надолу.

Експертът изрази скептицизъм относно държавните мерки за компенсиране на цените, които стимулират потреблението. „Това е грешка по време на дефицит. Ценовият сигнал трябва да кара хората да оптимизират разходите си”, заяви той. Като алтернатива бе обсъдена идеята за безплатен или по-евтин градски транспорт, но Николов подчерта, че докато в София мрежата е развита, в страната липсва ефективна междуградска и железопътна свързаност.

Колкото до евентуален „енергиен локдаун”, специалистът успокои, че все още сме далеч от такъв сценарий и не бива да се преувеличава мащабът на кризата към момента.

