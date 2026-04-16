Министерският съвет на Република България прие решения за откриване на две нови консулства, ръководени от почетни (нещатни) консулски длъжностни лица. Едното представителство ще бъде със седалище в гр. Измир, Република Турция, а другото – в гр. Мапуто, Република Мозамбик.

Консулството в Измир ще има консулски окръг, обхващащ територията на районите Измир, Сакария, Биледжик, Ескишехир, Коджаели и Кютахия. Функциите на почетен консул ще бъдат изпълнявани от г-н Хасан Акгюн. Той ще съдейства на българските институции и граждани при взаимоотношенията им с турските институции, ще защитава интересите на сънародниците ни и ще оказва съдействие за сътрудничество между дейци на образованието и културата.

Град Измир е третият по големина град в Турция и един от водещите индустриални, логистични и пристанищни центрове в страната. Градът е естествен мост между Балканите, Близкия изток и Северна Африка, което създава среда за развитието на културната дипломация и образователния обмен.

Министерският съвет назначи Борис Атанасов за почетен консул в гр. Мапуто с консулски окръг, обхващащ територията на цялата Република Мозамбик. Двустранните отношения се основават на традиционно приятелство, но пречка за развитието им е била липсата на представителство в Мапуто. Откриването на консулството ще допринесе за активизиране на контактите, разширяване на търговско-икономическите връзки и оказване на подкрепа на българските граждани в страната.

Г-н Атанасов е утвърден като експерт в областта на устойчивото развитие, енергетиката и социалната ангажираност. Той притежава широка мрежа от контакти сред местните власти, дипломатическия корпус, бизнес средите и академичната общественост, които ще допринесат за изпълнение на функциите му.

