С посланието „Силна България в силна Европа“ коалицията „Продължаваме Промяната - Демократична България“ закри предизборната си кампания с шествие в центъра на София.

В него се включиха кандидати от листите на коалицията, както и техни симпатизанти, които преминаха по булевард „Витоша“, носейки българското знаме. От формацията отчетоха, че в рамките на кампанията са посетили стотици населени места в страната.

От ПП-ДБ заявиха, че основен приоритет в следващия парламент ще бъде борбата с корупцията и „безобразията“, както и гарантирането на европейската посока на България. „Тази кампания не е битка между партии. Тази кампания е битка за това България да бъде и да продължава да бъде в сърцето на Европа“, заяви Ивайло Мирчев.

Божидар Божанов подчерта, че коалицията има ясна визия за развитието на страната. „Ние сме тези, които знаем как да модернизираме страната, знаем как да направим така, че да има конкурентна икономика, която да работи за хората, затова ни подкрепете“, призова той.

Мирчев отправи и призив към избирателите: „В неделя с номер 7 в бюлетината!“.

