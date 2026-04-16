Френски бизнесмен, известен с измами и с това, че през 2011 г. е причинил смъртта на млада израелка при пътен инцидент в Тел Авив, беше застрелян посред бял ден в Ньой сюр Сен - престижно предградие на Париж. Около 9:30 часа местно време 51-годишният Ерик Робик беше прострелян от двама нападатели с каски, придвижващи се с мотоциклет.
Робик стана известен при случай, който обтегна френско-израелските отношения, след като на 16 септември 2011 г. в нетрезво състояние блъсна с джип 25-годишната Лий Зейтуни в Тел Авив и я уби. След инцидента той избяга във Франция, която не екстрадира свои граждани извън Европейския съюз.
Първа доживотна присъда за жена във Франция
🔴🇫🇷 ALERTE INFO - Eric Robic, connu pour son implication dans l'affaire Lee Zeitouni et au lourd passé judiciaire, a été abattu en pleine rue à Neuilly-sur-Seine ; deux suspects sont en fuite, la piste d'un règlement de comptes est privilégiée.
През декември 2014 г. го осъдиха на пет години ефективна присъда за утежнено непредумишлено убийство. Присъдата беше придружена от незабавно вкарване в затвора, а пътникът в автомобила - Клод Хаят - получи 15 месеца лишаване от свобода.
През януари 2024 г. Робик беше осъден на 18 месеца условно с двегодишен изпитателен срок за участие в мащабна международна измама за около един милион евро, свързана с покупка на автомобили чрез фиктивни компании. Той беше задължен да работи, да възстанови дължимите суми на държавата и да обезщети жертвите.Редактор: Дарина Методиева
