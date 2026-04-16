Република Кипър обмисля въвеждането на възрастово ограничение за използване на социалните мрежи по примера на Гърция, съобщават медии на острова. Южната ни съседка планира да наложи забрана на достъпа до социални мрежи за децата на възраст под 15-годишна възраст като ограничението ще влезе в сила от януари 2027 г.

В пост, публикуван днес във Facebook, президентът на Република Кипър Никос Хрисодулидис определя възрастта от 15 години като "минимална възрастова граница за създаване и поддържане на акаунт в социалните платформи", съобщава кипърската агенция КНА.

По думите му целта на ограничението е "защита на децата, подкрепа на семейството и ефективно прилагане на рамката от самите социални мрежи". "Защитата на децата ни в интернет пространството е приоритет на правителството ни", посочва още Христодулидис в публикацията си.

Кипър ще е сред страните членки на Европейския съюз, които ще предприемат мерки за проверка на възрастта в интернет пространството, пише още държавният глава като уточнява, че това ще стане в рамките на тази година.

