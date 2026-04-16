ГЕРБ има дясна програма и такава за ускорено икономическо развитие на България. Това каза в студеиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС Александър Иванов.

Той определи като проблем факта, че през последните пет години отиваме осем пъти на избори и постоянно сме от криза в криза. "Имаме нужда от стабилно управление с дългосрочна визия, която да позволи ускорения икономически растеж. Той е единственият сигурен източник на по-високи доходи и социални плащания", твърди Иванов.

По негови думи ГЕРБ винаги е успявала да гради мостове с другите партии. Такъв е случаят и с предходното правителство, чиято цел била приемането в еврозоната и финализиране на процеса по влизане в Шенген.

Александър Иванов: Не е моментът да се говори за вдигане на данъци

Кандидат-депутатът обясни, че мерките, които ГЕРБ залага, са насочени към непроменянето на данъчната политика и „чрез ред, работа и растеж да осигурим спокойствието и развитието на нашата страна”. Според Иванов плоският данък работи и не трябва да се преразглежда на този етап.

По отношение на подкрепата заради скока на цените на горивата той смята, че „правителството се подигра на хората с тези 20 евро” и мерките не са били предприети навреме.

По негови думи бюджетът на правителството на Росен Желязков трябвало да бъде приет, защото щял да гарантира сигурност.

