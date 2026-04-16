Откриха пари и списъци с имена в автомобил, в който се е возил кандидат за дептутат. Това научи NOVA.

При рутиннна проверка на пътя, на входа на Велико Търново полицаите спряли кола, оказала се притежание на кандидата за депутат. С него пътувал и мъж с няколко присъди за кражби.

По информация на NOVA хванатият кандидат-депутат е от едно малко село в община Златарица.

Случаят е предаден на Софийската градска прокуратура.

По-късно и.д. главен секретар на МВР публикува във Facebook още информация по случая. "В подлакътника на колата е открита сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци с имена. Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда", посочи Георги Кандев.