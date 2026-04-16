При проведени в сряда процесуално-следствени действия за пресичане на подготовка за нарушаване на изборното законодателство на територията на предприятие в с. Големо село, служители на ОДМВР и РУ Бобов дол са иззели счетоводни документи, списъци с имена и материали с предложения за награди.

По първоначални данни в подаден сигнал се твърди, че са били подготвяни списъци и значителни парични суми с цел склоняване на избиратели да гласуват в полза на определена политическа партия. В резултат на операцията са задържани четирима служители с полицейска заповед. По случая е образувано бързо производство, а прокуратурата е уведомена.

При отделна проверка в административна сграда в същия обект в каса са открити и иззети пет цилиндрични опаковки с общо около 200 грама взривно вещество, за които не е представено законово разрешение за притежание. Открити са общо 5 опаковки взривно вещество без разрешение за притежание.

От ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" изпратиха официална позиция до медиите, в която подчертават, че при претърсванията на територията на предприятието не са иззети никакви вещи или документи, които да сочат към незаконна дейност. "Органите на реда иззеха стандартна счетоводна документация, която е публично достъпна и проверявана многократно от десетки регулатори", посочват от предприятието. Според тях събрани били само рутинни финансови документи, само за да се оправдае масираното присъствие на униформени.

Ето и пълната позиция на ръководството на ТЕЦ "Бобов дол":

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД

ОТНОСНО: Процесуалните действия на органите на МВР на територията на дружеството

Във връзка с проведената акция на органите на МВР в ТЕЦ „Бобов дол“, ръководството на дружеството намира за необходимо да изясни своята позиция, за да защити името на предприятието и достойнството на стотиците работещи в него:

Фактът, че към съобщението е споменат 48 годишен мъж с 22 годишна придружителка, с намерена в автомобил сума около 5000 евро, но нямащи нищо общо с централата, обект на друга проверка е достатъчно красноречив за „основателността“ и подвеждащата информация в следствие на проведената акция.

Ръководството на дружеството оказа пълно съдействие на проверяващите органи. При претърсванията на територията на предприятието не са иззети никакви вещи или документи, които да сочат към незаконна дейност. В опит да оправдаят масираното си присъствие, органите на реда иззеха стандартна счетоводна документация, която е публично достъпна и проверявана многократно от десетки регулаторни органи. Представянето на рутинни финансови документи като „следи от изборни престъпления“ е не само некомпетентно, но и граничи с абсурда.

Припомняме, че „ТЕЦ Бобов дол“ АД е най-голямото индустриално предприятие на Област Кюстендил. Благодарение на огромните данъчни и осигурителни вноски, които централата внася в бюджета, функционират почти всички местни институции – включително и структурите на МВР. Недопустимо е държавни органи, издържани от труда на нашите работници, да уронват престижа на работодателя им чрез демонстративни акции с нулев краен резултат.

Категорично се противопоставяме на опитите името на ТЕЦ „Бобов дол“ да бъде замесвано в „отчитане на активност“ по време на избори. Когато институциите преувеличават резултатите от своята работа за сметка на бизнеса, това не е правосъдие, а разпространение на подвеждаща информация.

„ТЕЦ Бобов дол“ АД ще продължи да работи за енергийната сигурност на страната и няма да позволи да бъде превръщан в инструмент за предизборна пропаганда.

Междувременно в ТЕЦ-а днес започна поредна проверка на РИОСВ след сигнал за замърсен въздух в района.

