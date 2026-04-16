Словакия може да блокира следващия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, ако не получи гаранции за възстановяване на доставките по петролопровода “Дружба”. Това заяви словашкият външен министър Юрай Бланар, цитиран от БТА.

„Не разполагаме с друго средство, с което да накараме Володимир Зеленски и Европейската комисия да възстановят „Дружба“”, заяви Бланар пред словашкия парламент.

Петролопроводът бе повреден при руски удари срещу Украйна на 27 януари, което допълнително изостри напрежението в региона. В същото време словашкият външен министър увери, че страната му няма да блокира финансовата помощ за Киев, въпреки спора около енергийните доставки.

Темата предизвика реакции и от други европейски лидери. Премиерът на Словакия Роберт Фицо и унгарският му колега Виктор Орбан обвиниха Зеленски в шантаж относно възобновяването на работата на „Дружба“. Междувременно Орбан блокира планиран заем на ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро, което предизвика остро недоволство сред държавите членки, особено след като първоначално беше заявил подкрепа за финансовия пакет.

Редактор: Ралица Атанасова