Украйна е постигнала значителен напредък във възстановяването на повредения нефтопровод „Дружба“ и планира да приключи ремонтните дейности през пролетта, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от “Ройтерс”. Изявлението идва на фона на задълбочаващо се напрежение с Унгария и Словакия заради прекъснатите доставки на руски петрол, пише БТА.

Доставките по тръбопровода към Унгария и Словакия са спрени от края на януари, след като руски дрон нанесе удар по съоръжението в западната част на Украйна. Будапеща и Братислава, които поддържат по-тесни енергийни връзки с Русия след началото на войната през 2022 г., обвиняват Киев в забавяне на възстановителните дейности, твърдения, които украинските власти категорично отхвърлят.

„Ще завършим ремонтите, защото такова е споразумението. Казах им, че ще приключим тази пролет“, заяви Зеленски пред репортери. По думите му значителна част от работата вече е изпълнена, но унищожените резервоари за съхранение не могат да бъдат възстановени в кратки срокове.

Енергийният спор допълнително изостри отношенията между Киев и Будапеща, като Унгария блокира заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз за Украйна, докато доставките по „Дружба“ остават прекъснати.

По информация на източник от енергийния сектор април е най-вероятният срок за приключване на ремонтните дейности по нефтопровода.

