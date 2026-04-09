Ново предизборно проучване на Европейския съвет за външна политика (ECFR) показва, че въпреки напрегнатите отношения между Будапеща и Брюксел през последните години, унгарците в огромното си мнозинство „имат доверие“ в ЕС и подкрепят членството на страната си в Съюза.

Проучването показва, че следващото правителство на Унгария ще има силен обществен мандат за възприемане на „много различен подход“ към отношенията с ЕС — 45% от привържениците на „Фидес“ се присъединяват към 91% от симпатизантите на „Тиса“, които настояват за „големи“ или „малки“ промени в настоящата позиция на страната.

Украйна се очертава едновременно като разделителна линия и като тема с известни сходства между избирателите на управляващата партия „Фидес“ и опозиционната „Тиса“. Макар че избирателите на „Тиса“ ясно се различават от поддръжниците на „Фидес“, като възприемат Украйна предимно като „партньор“, а не като „противник“, те споделят скептицизма на вторите по отношение на бъдеща финансова подкрепа за Киев и кандидатурата на Украйна за членство в ЕС.

Експертите на ECFR Пьотр Бурас и Павел Зерка отбелязват, че макар евентуална победа на Петер Мадяр да би дала силен мандат за преориентация на външната политика към Европа, унгарците остават разделени по въпроса за подхода на ЕС към Украйна, което следва да охлади очакванията за рязък политически обрат и за пълното завръщане на Будапеща в европейския политически мейнстрийм. Писменият коментар на Бурас и Зерка по резултатите може да бъде прочетен тук.

Ново унгарско проучване, публикувано днес от Европейския съвет за външна политика (ECFR), показва поразителен междупартиен консенсус сред унгарските избиратели относно мястото и бъдещето на страната им в Европейския съюз. То установява, че въпреки видимото напрежение между лидерите в Будапеща и Брюксел през последните години, 77% от унгарските избиратели подкрепят членството на страната си в ЕС; две трети от анкетираните „имат доверие“ в ЕС; а мнозинството иска следващото правителство да възприеме „различен“ подход към ангажираността с ЕС.

Проучването, проведено онлайн от Stratega Research и Mandate Research между 26 март и 1 април 2026 г. сред национално представителна извадка от 1001 пълнолетни унгарски граждани, изследва общественото мнение по редица политически теми, включително бъдещите отношения на Унгария с ЕС; нагласите към политическите отношения с Китай, Русия и Съединените щати; подхода на страната към войната в Украйна; както и поредица от вътрешнополитически въпроси, които стоят в основата на настоящата предизборна кампания.

Сред основните изводи е, че повечето унгарци искат следващото правителство да възприеме или „много различен подход“ (43%) към позицията на Унгария в ЕС, или поне „да направи малки корекции в настоящия подход“ (25%); само 19% биха искали правителството да запази сегашния курс. Това желание за промяна се простира и до ядрото на електората на управляващата партия — 45% от поддръжниците на „Фидес“ се присъединяват към 91% от избирателите на опозиционната „Тиса“, които настояват за „големи“ или „малки“ промени в настоящата европейска политика на страната. Това се подкрепя от широка обществена подкрепа за запазване на членството на Унгария в ЕС (77% сред цялото население, като този дял е 94% сред поддръжниците на „Тиса“ и 65% сред поддръжниците на „Фидес“); високи нива на „доверие“ в ЕС (76% сред цялото население, съответно 95% и 64% сред симпатизантите на „Тиса“ и „Фидес“); и дори положително отношение към перспективата Унгария да се присъедини към еврозоната (66% сред цялото население, съответно 89% и 43% сред поддръжниците на „Тиса“ и „Фидес“).

Въпреки широкото, междупартийно желание за по-тесни връзки с ЕС, унгарските избиратели остават силно разделени по въпросите на външната политика, включително по отношенията на страната с Китай и Съединените щати. Нагласите им към Украйна също са доста сложни. Данните показват, че макар мнозинството от избирателите на „Тиса“ (57%) да желаят „много различен подход“ към войната в Украйна в сравнение с настоящото правителство, те са дълбоко разделени — и в някои случаи споделят скептицизма на поддръжниците на „Фидес“ — по отношение на съществени дългосрочни ангажименти към Киев, включително предоставянето на финансова подкрепа и подкрепата за кандидатурата на Украйна за членство в ЕС.

В обобщение това предполага, че в случай на победа на „Тиса“, Будапеща вероятно ще възприеме по-кооперативен тон към Брюксел, но съществуват граници на това доколко конструктивен външнополитически партньор би могла да бъде Унгария при ново правителство.

Основни изводи от „бързото проучване“ на ECFR:

Дългогодишната съпротива на Унгария срещу действията на ЕС по отношение на Украйна е оказала влияние — опасенията относно бъдещи финансови ангажименти и кандидатурата на Украйна за членство в ЕС са видими както сред избирателите на „Фидес“, така и сред тези на „Тиса“. ECFR установява, че макар мнозинството (57%) от избирателите на „Тиса“ да искат Унгария да възприеме „много различен подход“ към войната в Украйна в сравнение с настоящото правителство (докато 72% от избирателите на „Фидес“ предпочитат да се запази сегашният подход), това не означава, че те се различават радикално от избирателите на „Фидес“ по конкретни аспекти на политиката спрямо Украйна. Например по въпроса за предоставянето на допълнителна финансова помощ на Киев, докато избирателите на „Фидес“ категорично отхвърлят това (85%), избирателите на „Тиса“ са разделени (48% подкрепят, 45% са против). Същият модел се наблюдава и по въпроса за кандидатурата на Украйна за членство в ЕС: 83% от избирателите, близки до „Фидес“, са против, докато сред избирателите на „Тиса“ има разделение — 50% подкрепят, а 40% са против. Зеленски също е възприеман в негативна светлина от мнозина: 84% от избирателите на „Фидес“ го смятат за „лош лидер“ на страната си, докато сред избирателите на „Тиса“ мненията са разделени (46% го виждат като добър лидер, 42% — като лош).

Унгарците са силно разделени по въпросите на външната политика, особено по отношение на Китай, Русия и Съединените щати. Проучването показва, че когато са попитани за по-общата посока, която външната политика на Унгария трябва да следва, избирателите на „Тиса“ категорично предпочитат по-тясно сближаване с европейските партньори (77%), докато избирателите на „Фидес“ са фрагментирани между балансиране между Запада, Русия и Китай (25%), сближаване със Съединените щати на Тръмп (24%), по-тесни връзки с Европа (16%) и укрепване на отношенията с Русия и Китай (14%). Повечето избиратели на „Тиса“ виждат Русия като противник, а Украйна като партньор; повечето избиратели на „Фидес“ имат противоположно мнение и по двата въпроса. Тръмп и Путин получават предимно положителни оценки сред избирателите на „Фидес“ и предимно отрицателни сред избирателите на „Тиса“, докато Макрон очертава обратната картина. По някои други политически предложения 66% от избирателите на „Тиса“ биха искали Унгария да спре да купува руска енергия, докато 77% от избирателите на „Фидес“ са против. По въпроса за допускането на транзит на военна помощ за Украйна през Унгария 62% от избирателите на „Тиса“ са „за“, а 77% от избирателите на „Фидес“ — „против“.

В целия политически спектър има огромна подкрепа за запазване на членството на Унгария в ЕС, както и силно изразено „доверие“ в европейските институции. 94% от избирателите на „Тиса“ и 65% от избирателите на „Фидес“ виждат полза от членството на Унгария в Европейския съюз, а сходни нива изразяват доверие в ЕС (95% сред „Тиса“ и 64% сред „Фидес“). Въпреки напрегнатите отношения между Унгария и ЕС през последните години, само 44% от избирателите на „Фидес“ биха искали страната да запази сегашните си политически позиции спрямо ЕС, докато 45% биха предпочели малки или големи промени. По въпроса за присъединяването към еврозоната избирателите на „Тиса“ изразяват силна подкрепа (89%) за такава стъпка, докато избирателите на „Фидес“ са по-равномерно разделени, като 46% са против, а 43% — в подкрепа.

Въпреки нарастващото желание за преосмисляне на отношенията на Унгария с ЕС, вътрешнополитическите въпроси са основният двигател на избирателното поведение на тези избори. На базата на отворен въпрос, в който респондентите са помолени да обяснят основната причина за своя избор, проучването на ECFR показва, че за избирателите на „Тиса“ основният мотив е желанието за промяна (40%), следвано от противопоставяне на настоящото правителство (32%) и значението на отчетността и борбата с корупцията (20%). За поддръжниците на „Фидес“ водещи са нуждата от гарантиране на мир и сигурност (27%), доверието и надеждността на настоящото правителство (16%) и значението на конкретни политики и ползи (15%). Отделно, когато са помолени да изберат един въпрос от списък — този, който според тях е най-важният за Унгария в момента — избирателите на „Тиса“ посочват корупцията и управлението (31%), обществените услуги (18%) и разходите за живот и инфлацията (17%), докато избирателите на „Фидес“ посочват енергийната сигурност (22%) и разходите за живот и инфлацията (20%). Сравнително малко хора — 6% сред цялото население (и съответно 10% и 2% сред избирателите на „Тиса“ и „Фидес“) — казват, че „отношенията с ЕС“ са най-важният въпрос пред Унгария в момента. Все още има за какво да се води битка преди вота в неделя — 1 на всеки 5 избиратели все още е нерешил. 19% от респондентите в проучването на ECFR казват, че все още не са решили как ще гласуват, включително 12% от онези, които иначе заявяват, че със сигурност ще гласуват.

Коментирайки резултатите от проучването, Павел Зерка, старши научен сътрудник по политики и ръководител на изследването в Европейския съвет за външна политика, заяви: „Въпреки продължителната критика на Виктор Орбан към Европейския съюз, новото ни проучване показва, че две трети от унгарците „имат доверие” в ЕС и в огромното си мнозинство подкрепят запазването на членството на страната си в Съюза. Налице е и силна междупартийна подкрепа за преосмисляне на отношенията на Унгария с ЕС — като повечето избиратели на партията „Тиса” на Петер Мадяр и изненадващо много поддръжници на „Фидес” на Виктор Орбан подкрепят различен подход към позицията на Унгария в ЕС в идния период“.

Пьотр Бурас, старши научен сътрудник по политики и ръководител на офиса на ECFR във Варшава, добави: „Европейските партньори на Унгария не бива да очакват пълен обрат по въпросите на външната политика в случай на победа на Мадяр. Всъщност по темата за Украйна има разделение и скептицизъм сред електоралните блокове на „Тиса” и „Фидес” относно ползите от бъдещи финансови пакети за Киев и одобряването на кандидатурата на Украйна за членство в Европейския съюз. Това подсказва, че Будапеща няма лесно да се приведе в пълно съответствие с всички аспекти на външната политика на ЕС, независимо от резултата в неделя.“

Редактор: Калина Петкова