Европейският съюз поиска Унгария „спешно да даде обяснение“ след нови медийни разкрития, че Будапеща е предавала информация от ЕС на Русия. Консорциумът от източноевропейски медии – The Insider, VSquare и Delfi – съобщи миналия месец, че унгарският външен министър Петер Сиярто е предоставил на Москва „пряк достъп“ до „стратегическа информация по ключови въпроси“ .

Във втора част от разследването, публикувана на 8 април, се твърди, че Сиярто е предложил „незабавно“ да изпрати на Русия документ на ЕС чрез унгарското посолство в Москва, свързан с преговорите за присъединяване на Украйна към съюза.

Разкритията предизвикаха възмущение в Европа в навечерието на изборите в неделя (12 април) в Унгария, където националистическият премиер Виктор Орбан се стреми към пети мандат.

От ЕС заявиха, че твърденията, базирани на изтекли разговори между унгарския и руския външни министри, пораждат „тревожната възможност“ държава членка активно да действа срещу сигурността и интересите на ЕС и всички негови граждани. „Това е изключително притеснително и съответното правителство трябва спешно да даде обяснение“, заяви говорителят на Европейската комисия Паула Пиньо.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро по-рано обвини Унгария в „предателство“.

Редактор: Петър Иванов