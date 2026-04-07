Унгарският премиер Виктор Орбан e предложил миналата година да помогне на руския президент Владимир Путин „по всякакъв начин“, например като бъде домакин на среща на върха в Будапеща за уреждане на войната в Украйна. Това съобщи Bloomberg News, позовавайки се на стенограма на телефонен разговор.

Говорител на унгарското правителство не отговори веднага на искане за коментар от агенция "Ройтерс" за публикувания документ от разговора от 17 октомври между двамата лидери. Няма и коментар от Кремъл.

Напрежение преди вота в Унгария: Съмнения за инсценировка около „Турски поток“

Орбан, който е евроскептичен националист на власт от 2010 г., е изправен пред най-трудните си избори през последните 16 години. Те ще се проведат на 12 април. Премиерът е изградил топли връзки с Путин въпреки войната в Украйна и е запазил силната зависимост на Унгария от руските петрол и газ. Позовавайки се на спор с Киев относно повреден от войната нефтопровод, Орбан също така блокира изпълнението на заем от Европейския съюз за Украйна, договорен още през декември.

Сърдечният разговор между Орбан и Путин се е провел, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се съгласил на втора среща на върха за войната в Украйна, която да се проведе в унгарската столица. В телефонния разговор Орбан нарича Путин приятел, отбелязвайки, че близките им връзки датират от среща през 2009 г. в Санкт Петербург.

"Но вчера нашето приятелство се издигна до толкова високо ниво, че мога да помогна по всякакъв начин – има история в нашите унгарски книжки с картинки, в която мишка помага на лъв", казва той на Путин според стенограмата. "Готов съм да помогна незабавно. По всеки въпрос, с който мога да бъда полезен, съм на вашите услуги", добавя той.

Washington Post: Унгария с години е предоставяла чувствителна информация на Русия от Съвета на ЕС

В отговор Путин казва, че високо цени отношенията им и казва, че Будапеща би била това, което той определя като „може би единствената европейска страна, която е приемливо място“ за евентуална среща с Тръмп. По това време Унгария заяви, че ще гарантира, че Путин, който е изправен пред заповед за арест от Международния наказателен съд, който Унгария е напът да напусне, може да влезе в страната за среща на върха с президента на САЩ. Путин казва на Орбан, че високо цени неговата „независима и гъвкава“ позиция по украинската криза.

Публикуването на стенограмата идва, след като на бял свят излезе аудиозапис от разследваща новинарска агенция, в който унгарският външен министър Петер Сиярто и руският му колега Сергей Лавров обсъждат санкциите на ЕС.