След вчерашното съобщение за открити взривни устройства близо до газопровода „Турски поток“ в Сърбия опозиционният лидер Петер Мадяр заяви, че случаят може да е вид инсценировка с цел влияние върху изборите в Унгария - точно седмица преди вота.

И докато Будапеща намекна за украинска следа, Киев категорично отрече участие и нарече случая "руска провокация", целяща да повлияе на вота. Проучвания показват спад в подкрепата към 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан. Изборите в Унгария са в неделя.

Виктор Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

„В продължение на години Украйна се опитва да откъсне Европа от руската енергия. Те взривиха Северен поток, спряха газопровода, който снабдява Унгария, а тази година поставиха страната ни под петролна блокада, като затвориха тръбопровода "Дружба". Руската част на "Турски поток" също е под постоянна военна заплаха. Действията на Украйна представляват опасност за живота в Унгария“, категоричен е унгарският премиер.

