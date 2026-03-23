Полският премиер Туск заяви, че Варшава отдавна е имала подозрения в тази насока

Публикация на Washington Post постави във фокуса сериозни съмнения, че унгарското правителство от години е предоставяло чувствителна информация на Русия от срещите на Съвета на ЕС. Според изданието, което се позовава на настоящи и бивши европейски служители по сигурността, кабинетът на Виктор Орбан е осигурявал на Москва достъп до вътрешни дискусии по ключови европейски теми.

По данни на Washington Post, външният министър Петер Сиярто редовно е провеждал разговори по време на почивките на срещите на Съвета на ЕС, като е предоставял на руския си колега Сергей Лавров директна информация за обсъжданията и е обсъждал възможни решения.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Варшава отдавна е имала подозрения в тази насока.

„Новината, че хората на Орбан подробно са информирали Москва за срещите на Съвета на ЕС, не трябва да изненадва никого“, написа Туск в социалната мрежа Х. Той добави, че Полша отдавна е имала подобни подозрения и именно затова е бил предпазлив в изказванията си.

Сиярто отхвърли твърденията, като ги нарече „фалшива новина“ и обвини Туск, че разпространява лъжи с политическа цел.

Случаят допълнително изостря отношенията между Варшава и Будапеща, които вече са напрегнати заради различията им по въпроси като подкрепата за Украйна и връзките с Русия.

Редактор: Цветина Петкова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking