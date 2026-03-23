Публикация на Washington Post постави във фокуса сериозни съмнения, че унгарското правителство от години е предоставяло чувствителна информация на Русия от срещите на Съвета на ЕС. Според изданието, което се позовава на настоящи и бивши европейски служители по сигурността, кабинетът на Виктор Орбан е осигурявал на Москва достъп до вътрешни дискусии по ключови европейски теми.

Унгария обеща безопасно придвижване на Путин за срещата между САЩ и Русия

По данни на Washington Post, външният министър Петер Сиярто редовно е провеждал разговори по време на почивките на срещите на Съвета на ЕС, като е предоставял на руския си колега Сергей Лавров директна информация за обсъжданията и е обсъждал възможни решения.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Варшава отдавна е имала подозрения в тази насока.

„Новината, че хората на Орбан подробно са информирали Москва за срещите на Съвета на ЕС, не трябва да изненадва никого“, написа Туск в социалната мрежа Х. Той добави, че Полша отдавна е имала подобни подозрения и именно затова е бил предпазлив в изказванията си.

ЕК започва вътрешно разследване по съобщения за шпионаж на Унгария срещу институциите на ЕС

The news that Orbán’s people inform Moscow about EU Council meetings in every detail shouldn’t come as a surprise to anyone. We’ve had our suspicions about that for a long time. That’s one reason why I take the floor only when strictly necessary and say just as much as necessary. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2026

Сиярто отхвърли твърденията, като ги нарече „фалшива новина“ и обвини Туск, че разпространява лъжи с политическа цел.

Случаят допълнително изостря отношенията между Варшава и Будапеща, които вече са напрегнати заради различията им по въпроси като подкрепата за Украйна и връзките с Русия.

Редактор: Цветина Петкова