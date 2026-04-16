Ръководителите на Европейската комисия и на НАТО обсъдиха усилията за увеличаване на оръжейното производство в Европа на фона на съмненията, които Доналд Тръмп хвърля върху ангажимента на Вашингтон към трансатлантическия съюз.

„Трябва да инвестираме повече, да произвеждаме повече и да правим и двете по-бързо“, написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Европейските държави се опитват спешно да укрепят армиите си на фона на войната на Русия срещу Украйна и натиска от страна на Тръмп. Опасенията за ролята на Вашингтон в НАТО се засилиха, след като американският лидер заплаши, че може да напусне Алианса заради европейската реакция на неговата война срещу Иран. Миналата година съюзниците в НАТО се ангажираха да увеличат основните си разходи за отбрана до 3,5% от БВП в опит да смекчат критиките на Тръмп, че Европа не отделя достатъчно средства за отбрана. Въпреки това продължават оплакванията, че европейската отбранителна индустрия не успява да навакса и не може да отговори на новото, по-високо търсене въпреки поредицата инициативи на ЕС.

Представители на НАТО казват, че въпросът за индустриалното производство ще бъде една от централните теми на предстоящата среща на върха на алианса в Анкара.

Рюте, който миналата седмица проведе разговори с Тръмп във Вашингтон, написа, че „по-силна Европа означава по-силно НАТО“. Той посочи, че с фон дер Лайен е обсъдил „как допълнително да засилим нашето жизненоважно сътрудничество между НАТО и ЕС, включително чрез увеличаване на отбранителното индустриално производство, продължаване на жизненоважната подкрепа за Украйна и защита на критичната инфраструктура“.

Съединените щати заявиха, че искат европейските съюзници да поемат конвенционалната отбрана на своя континент, така че Вашингтон да може да се съсредоточи повече върху други заплахи като Китай.

Европейските страни междувременно осъзнават, че десетилетията, през които разчитаха Америка да гарантира сигурността на Европа, са приключили и че все повече ще трябва сами да поемат отговорност за сигурността си. ЕС, който дълго избягваше темите, свързани с отбраната, през последните години значително засили усилията си за подкрепа на индустрията, а някои държави настояват той да играе още по-голяма роля. Представители на НАТО обаче държат на позицията, че Съюзът трябва да се концентрира върху силните си страни, като мобилизирането на финансиране, и да не навлиза в традиционната сфера на алианса, свързана с военното планиране.

Редактор: Цветина Петрова