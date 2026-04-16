„Прогресивна България” закрива кампанията си в най-голямата зала в София. Лидерът на коалицията Румен Радев заяви пред събралите се симпатизанти, че основната им цел е демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността.

Той се обяви за развитието на България като демократична и просперираща европейска държава. Освен него, послания към събралите се хора отправиха и някои от водачите на листи на коалицията. Беше обявено, че утре ще бъде учредена и партия "Прогресивна България".

„Прогресивна България” няма да тръгне по пътя на сглобките. Коалиция с Борисов няма да има, коалиция с ПП-ДБ, които съсипаха Конституцията и се опитват да опорочат изборите, е нежелана от нашите поддръжници. Всякакво взаимодействие с техния общ ментор Пеевски е абсолютно неприемливо”, категоричен беше Радев.

