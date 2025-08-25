Срокът на забрана за износ на лекарства, каквито са инсулина и сродните му, както и някои антибактериални лекарствени продукти, ще бъде удължен до 24-и септември. Това става ясно от заповед на министъра на здравеопазването Силви Кирилов, публикувана на сайта на институцията.

Лекарствените продукти са посочени в постановлението с търговските им наименования. Забраната за износ на антибиотици се отнася за продукти от групата с международно непатентно наименование Azithromycin, Amoxicillin /clavulanic acid и Cefuroxime, предназначени за орален прием - под форма на сашета или гранули.

Как работи новото приложение за цени на медикаменти

Информация за наличните количества от лекарствени продукти от фармакологичните групи, обект на забраната за износ в търговци на едро и притежатели на разрешение за употреба, се предоставя от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Регионалните здравни инспекции ще подават данни относно извършени проверки в аптеки от „открит тип“ за наличността на лекарствени продукти, като са обхванати големи и по-малки населени места.

От притежателите на разрешения за употреба е изискана информация за налични към момента количества лекарствени продукти, както и информация за доставени количества от началото на годината за лекарствените продукти от същите групи, и планирани доставки за следващите шест месеца.

В заключение се посочва, че има затруднение в снабдяването на аптеките и на пациентите с определени инсулини и аналози заради нерегулярна доставка или доставка на по-малко количество. Целта на забраната е да бъде обезпечен българският лекарствен пазар и да е налично достатъчно количество лекарствени продукти за българските пациенти.

Редактор: Цветисиана Костова