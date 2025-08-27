Главоболието е най-честият симптом при отказ от кофеин. То може да се появи в рамките на 24 часа след последната чаша кафе и да продължи до седмица. Невролози обясняват защо организмът реагира по този начин и как да се справим по-лесно с неприятните ефекти.

Кофеинът е една от най-използваните стимулантни субстанции в света – за събуждане сутрин или като енергиен тласък през деня. Внезапното намаляване или пълен отказ от него обаче често предизвиква силно главоболие.

„Главоболието при отказ от кофеин може да бъде изненадващо силно и да наподобява мигрена – туптящо и пулсиращо“, казва д-р Нолан Пиърсън, невролог от Медицинския център Cedars-Sinai в Лос Анджелис.

Причината е, че кофеинът свива кръвоносните съдове, а при спиране те се разширяват, което води до по-голям приток на кръв и болка. Освен това веществото блокира аденозиновите рецептори в мозъка – когато кофеинът липсва, аденозинът се натрупва и също допринася за неприятните симптоми.

Главоболието от абстиненция обикновено трае няколко дни, но в редки случаи може да продължи до седмица. Ако болката е по-дълга, експертите съветват да се потърси медицинска помощ.

„Ако някой употребява кофеин хронично и иска да го намали, най-добрият подход е постепенно – не повече от 25–50 милиграма на ден, което е четвърт до половин чаша кафе“, препоръчва д-р Пиърсън.

Намаляването на дозата, заместването с напитки с по-ниско съдържание на кофеин като чай или редовната хидратация могат да помогнат за по-лек преход. В някои случаи кофеинът дори се използва в комбинация с болкоуспокояващи като ибупрофен, за да направи ефекта им по-силен.

„Ние със сигурност не знаем всички механизми, но тези фактори обясняват защо кофеинът може да предизвика главоболие при отказ“, допълва Пиърсън.

Редактор: Мария Барабашка