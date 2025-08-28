Снимка: iStock, илюстративна
Към момента огънят е далеч от хотели и къщи
Пожар възникна в местност в землището на Якоруда. Това съобщи кореспондентът на БТА в Благоевград Десислава Велкова, цитирайки общинския кмет Мехмед Вакльов. Към момента огънят е далеч от хотели и къщи, посочи той.
Огънят е възникнал около 15 часа. На терен са екипи с два противопожарни автомобила, които обслужват територията на община Якоруда, като се очакват още екипи от Разлог и Банско. В гасенето се включва и общинското доброволно формирование, както и доброволци. Духа обаче силен вятър, посочи кметът на Якоруда.
Пожар избухна край пловдивско село, огънят стигна до къщитеРедактор: Калина Петкова
Източник: Десислава Велкова, кореспондент на БТА в Благоевград
Последвайте ни