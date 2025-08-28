-
Пожар в болницата в Хасково, евакуираха пациенти (ВИДЕО+СНИМКИ)
Димът от пожара се извисяваше на десетки метри
Пожар избухна край пловдивското село Белащица. Огънят стигна до първите къщи.
Пламъците са тръгнали от изоставени ниви и са обхванали сухи треви, храсти и дървета, близо до парк „Чинарите”.
Три противопожарни автомобила са се отзовали на място. В борбата с огнената стихия се включиха и доброволци от селото. Само бързата реакция на пожарникарите и гражданите спряха огъня до първите къщи. Няма засегнати постройки.
Освен жилищни сгради наблизо се намират няколко цеха и женският манастир „Свети Георги“. Димът от пожара се извисяваше на десетки метри и се виждаше чак от Пловдив.
