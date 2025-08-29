Комисията за защита на конкуренцията представи мерки и специално установения ред за работа с поверителна информация, която представлява производствена или търговска тайна.

За целта от комисията са обособили две помещения, в които да работят с информацията, която подателите посочват като поверителна и е изискана във връзка със секторните анализи за храни, лекарства и продуктови такси. Помещенията ще бъдат под видеонаблюдение и до тях имат достъп ограничен брой хора и в офлайн среда.

Председателят на комисията Росен Карадимов заяви, че КЗК е отделила средства за защитата на информацията, с която работи ведомството. Той посочи, че са започнали три секторни анализа – на храните, фармацията и продуктовите такси. В рамките на анализите се събира информация, която по волята на подателите се засекретява като търговска тайна. Точно това съхраняване, обработка и работа с тази информация е ключов приоритет на Комисията, защото тя трябва да гарантира конкурентните правила на пазара и в същото време опазването на тайната на информацията, с която работи, посочи той.

Главният секретар на КЗК Мария Петрова даде повече подробности.

„Новата визия за управление на комисията изисква отваряне и яснота за правилата, по които тя работи. Важно е бизнесът да се чувства сигурен, че информацията, която са обозначили като поверителна, ще бъде съхранена”, посочи тя.

Общественият съвет към КЗК подкрепи нуждата от промени в областта на конкуренцията

„Затова изградихме допълнителна система за защита на тази информация, като въведохме няколко различни режима. Първият - обособени са специални зони с ограничен достъп и постоянно видеонаблюдение с двойна защита на специални сървъри и с удължен срок на съхраняване на информацията. Самата работа с информация също е под видеонаблюдение. Помещенията са оборудвани по всички изисквания за помещения за защита на такъв тип информация. Достъпът до тях е ограничен – право на такъв имат три ръководни длъжности от специализираната администрация на КЗК. Те осигуряват достъпа на работните екипи. За работата с тази информация имат достъп само работните екипи по секторните анализи”, обясни тя.

„Режимът на движение на информацията. От момента на приемането ѝ в деловодството, тя незабавно се разделя. Явната част от материалите, така, както е обозначена от самите предприятия, върви по общите правила за документооборота. Поверителната информация – поставя се надежден грифт и по специален ред незабавно бива съхранена в конкретните помещения”, допълни Петрова.

Вътре в самата зала информацията се съхранява в защитени шкафове, ключовете от тях също се защитават на принципа на двойно съхранение в Обща и Специализирана администрация. Отварят се, само когато работният екип борави с информацията. Тази, която пристига на електронен носител, може да бъде качена в сървърните устройства само от три лица на ръководни длъжности от специализираната администрация в Комисията.

„Самата система - изграден е самостоятелен сървър, който е отделен от този, който ползва комисията. Работи се в изцяло офлайн среда – от гледна точка на киберсигурност е пресечена всякаква възможност за достъпване на тази информация отвън чрез мрежите или интернет. Няма право да се работи с външни устройства. На компютрите не може да се поставят нито флашки, нито дискове, нито да се презаписва информация. Тя се съхранява само на сървъра. Информацията на електронен носител – само трите лица със специален достъп могат да качат информацията на сървъра. След което първичните източници се запечатват и се съхраняват в самостоятелна каса с двоен режим на съхранение на ключовете и достъпа до тази каса. Служителите не могат да променят файловете, а само да работят с тях. Те нямат право да изнасят информацията и да влизат в помещенията с лични устройства за снимане, копиране, мобилни устройства. Телефонната линия е изцяло вътрешна и е отдалечена от работните помещения”, разказа още тя.

„Ограничен е всякакъв достъп с външната среда. Работи се при заключени прозорци, с пуснати щори, видимост на камерите, има климатизация”, допълни Петрова.

Двете зали, които са обособени за целта, струват до 25 хил. лева, а общият бюджет на КЗК е 7,4 млн.лв. Карадимов призова той да бъде увеличен.

