Майка и син запалили свещ на терасата, от която тръгнали пламъците
Евакуация в жилищен блок в Пловдив заради пожар. Пламъците избухнали в апартамент на четвъртия етаж в жилищен район „Тракия” малко след 14.30 часа.
В имота били майка и син. Според източници на NOVA те запалили свещ и я поставили в саксия на терасата. Огънят от нея обхванал ламперия, след това и останалите стаи. Пламъците засегнали частично и още един апартамент на горния етаж.
Няма пострадали хора. Три пожарни са се отзовали на място. Пристигнала е и линейка на Спешна помощ, която е прегледала хората, които вдишали опасния дим.
Друг пожар избухна в най-голямата борса за плодове и зеленчуци в Южна България - тази в Първенец. Четири противопожарни екипа са изпратени на място, след като сигнал за произшествието бил подаден около 17 ч. Най-вероятно незагасена цигара подпалила отпадъци под бетонна рампа на борсата.
