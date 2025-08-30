Снимка: iStock, илюстративна
Голям кратер се появи внезапно на аутобан E6
Норвежките служби за спешна помощ издирват човек, изчезнал след голямо свлачище на север от град Трондхайм.
Fryktelig. Jeg tror jeg så noen slike jernbanearbeidere på andre siden av elva langs E14 mellom Meråker og Stjørdal for noen uker siden.https://t.co/0gSGLS8wbp— Johan Slåttavik (@JohanSlattavik) August 30, 2025
Голям кратер се появи внезапно сутринта на магистрала E6 и успоредната железопътна линия. Снимките показват, че част от земята се е свлякла в съседното езеро Несватнет.
Lördagen den 30 augusti 2025 jordskred på E6 vid Trondheim.— Mats Rosell (@Mats_Rosell) August 30, 2025
Lördagen den 23 september 2023 jordskred på E6 vid Stenungsund.https://t.co/wS4POkQcKj https://t.co/bgAHPSZhoR pic.twitter.com/Zgd4BN1UqI
Две къщи са били евакуирани и поне една кола е попаднала във водата. Друг човек, който е пътувал в колата и е бил застигнат от свлачището, е успял да се освободи и е откаран в болница.
En person befaras död efter kraftigt ras på E6 i Norge https://t.co/xCV76MceJr— Omni (@omni_red) August 30, 2025
Причината за бедствието все още не е ясна.Редактор: Цветина Петкова
