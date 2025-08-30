Голям кратер се появи внезапно на аутобан E6

Норвежките служби за спешна помощ издирват човек, изчезнал след голямо свлачище на север от град Трондхайм.

Голям кратер се появи внезапно сутринта на магистрала E6 и успоредната железопътна линия. Снимките показват, че част от земята се е свлякла в съседното езеро Несватнет.

Две къщи са били евакуирани и поне една кола е попаднала във водата. Друг човек, който е пътувал в колата и е бил застигнат от свлачището, е успял да се освободи и е откаран в болница.

Причината за бедствието все още не е ясна.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Асен Георгиев, БТА

