Един човек е пострадал, а 60 000 абонати са без електричество в резултат на масирана атака с дронове по Черноморск и Одеска област в Чернигов, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

Руските сили масирано атакуваха Одеска област с дронове. Най-много пострада град Черноморск и околностите му. В резултат на удара е повредена енергийната инфраструктура. В момента над 29 000 абонати са без електричество, посочва Кипер в съобщението си.

По негова информация работата по възстановяване на електроснабдяването вече е започнала, като критичната инфраструктура се захранва от генератори.

В Черноморск са нанесени щети на частни къщи и административни сгради, на места са избухнали пожари, които бързо бяха потушени, информира още областният управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според най-новото официално преброяване в Украйна.

Редактор: Цветина Петкова