Всички билети за мача България - Испания от световните квалификации по футбол на 4 септември в София бяха изкупени.

„Националният стадион „Васил Левски“ ще бъде изпълнен до краен предел! А в мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография!“, заявиха от Футбoлния съюз.

Така българският национален отбор ще се радва на внушителна подкрепа от 40 000 зрители по трибуните за първия си мач от кампанията за Мондиал 2026 срещу актуалния европейски шампион Испания.

Националният стадион „Васил Левски“ е единствен по рода си в България. Той разполага с 43 358 седящи места, като секторите А, Б, В и Г имат общо 42 834 броя; ВИП ложите на сектор А – 410 броя; банки за журналисти – 80 броя и резервни седалки 890 броя.

Редактор: Цветина Петкова