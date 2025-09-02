Случаят с 31-годишния учител, който е имал връзка със своята 13-годишна ученичка, придоби масова популярност, имената на училището и замесените – също. Това, което не се очакваше като социална обратна връзка, беше и скандален аргумент на защитата на господина по физическо – а именно – че момичето на 13 не е дете и по своя воля е участвала в „незаконните” отношения.

Гостите в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS – адвокат по наказателно право Зорница Костова и психологът Михаил Михайлов – заявиха своите твърдения.

„Законът е категоричен. Тук не бива изобщо да има две мнения, нито някакви тълкования. До 14-годишна възраст това лице е наказателно неотговорно и следователно никаква вина не следва да бъде търсена от него” , каза адвокат Костова.

„Когнитивното мислене е такова, че децата започват да се доближават до мисленето на възрастните от 11 -годишна възраст, но тук когнитивното развитие не съвпада. Преценката на риска на 14 години въобще я няма”, коментира Михайлов.

