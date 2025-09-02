За Плевен бяха публикувани 21 мерки за решаване на водната криза. Сроковете за тяхното изпълнение също са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, протестите на хората продължават, след което се позиционира въпросът язовир "Черни Осъм" ли е решението на проблема с безводието в Плевенския регион. Темата коментираха в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS бившите министри на околната среда и водите Емил Димитров и Борислав Сандов.

"Факт е, че хората имат големи загуби и трябва да се подобри градската система. Имаме една къртица работила на три смени. Ако бяха десет къртици, работили дори на две смени, дали нямаше да свършат повече работа? Тази къртица за 1 месец ще оправи една улица. Ако бяха 10, за този един месец щяха да се оправят 10 от улиците", обясни Емил Димитров.

"Аз съм сигурен, че не им трябва язовир "Черни Осъм". Първо, ако имат излишни пари, да ги дадат на по-полезни места. Второ, те лъжат, че туризмът ще се възроди, но нищо няма да стане", допълни Димитров.

"Сова Харис": 72% подкрепят построяването на язовир "Черни Осъм", който ще помогне с водната криза в Плевен

Според него там трябва да се затвори цялата зона, защото това е питейна вода за два окръжни града и прилежащи населени места.

"Ще има една огромна стена, зад нея ще има вода. Нито може да се строи, нито може да има лодки за разходки. Туризъм няма да има, даже могат да паднат цените, защото никой няма да си купи имот до гора, в която няма да може да влиза после", коментира бившият министър на околната среда и водите.

По думите на Сандов хората протестират с основание. "Не е редно да нямаш вода в държава от Европейския съюз в 21 век", коментира той.

"Предлагат им се неработещи решения, които няма да доведат до това да има вода в чешмите на хората в Плевен. Съвсем основателни са и двата протеста - и на тези, които са от населените места при Черни осъм и Орешак, и тези на Плевен".

Областният кризисен щаб в Плевен: Учебната година ще започне нормално въпреки безводието

"Районът на "Черни осъм" като водоизточник би трябвало да задоволява нуждите на област Ловеч. С ремонтни дейности би трябвало тази вода да бъде абсолютно достатъчна, за да не изпадат в криза", смята Борислав Сандов.

"За Плевен категорично трябва резервен водоизточник. Единият вариант е пречистването на водите на язовир "Горни Дъбник" и язовир "Сопот", които са свързани и има възможност да се прехвърлят води. Но със сигурност трябва и резервен водоизточник, който може да се превърне в основен", допълни бившият министър.

Според него това е изграждане на магистрален водопровод до река Дунав, който е два или повече пъти по-кратък от съществуващият към "Черни осъм". "Той би гарантирал достатъчно вода в дълъг период от време десетилетия напред", допълни Сандов.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Петър Иванов