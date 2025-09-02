Проблем номер едно на българите са високите цени. Това поражда сериозно напрежение сред хората и темата ще бъде актуална през следващите няколко месеца. Другата важна тема е влизането в еврозоната. Тези два въпроса са обединени в съзнанието на българите. Това каза политологът Димитър Ганев в студиото на „Пресечна точка”.

Той посочи, че политическият дневен ред невинаги съвпада с обществения. По негови думи в началото на новия сезон една от темите, които могат да предизвикат протестни действия, е върховенството на правото и корупцията.

Ганев смята, че „Демократична България” и „Продължаваме промяна” „правят опит за рестарт” с протестите във Варна заради ареста на кмета Благомир Коцев.

„ПП-ДБ бяха в тежка политическа ситуация след скандала около Столична община. Само няколко седмици след това, с арестът на варненския кмет, като че ли се мина определена граница. Тук вече ефектът не беше на продължаващ натиск, на имиджови щети, а пролича стягане и мобилизация на редиците. Така ПП-ДБ се върнаха в мача”, коментира още политологът.

Той каза още, че „Възраждане” и ПП-ДБ са обявили дати за отделни нови протести. Ганев посочи, че това са политически формации, които не могат да говорят помежду си и затова е малко вероятно да сформират общ опозиционен блок.

Политологът подчерта, че третият опозиционен център, който се опитва да критикува във всички полета властта, е Румен Радев, но той не е припознат нито от „Възраждане”, нито от ПП-ДБ за свой партньор, с който може да оформи общ фронт. По негови думи президентът се опитва да трупа политически капитал с критиките си, което може да използва за създаването на свой политически субект. Той смята, че Радев цели да се позиционира като алтернатива на управлението.

Вот на недоверие

За ПП-ДБ този вот на недоверие е наложителен, за да се легитимират отново като опозиция, смята Ганев. Той посочи, че през изминалите месеци коалицията е била в трудно положение – от една страна не е подкрепяла вотовете на недоверие, а от друга – заявяват категорично, че са опозиция на кабинета.

По негови думи вотът на недоверие ще бъде неуспешен.

„Парламентарната опозиция няма инструменти, за да събори тази власт. Ако има нещо, което застрашава управлението, е проблемът с цените и парламентарната опозиция в парламентарното мнозинство – разрив при партньорите, какъвто на този етап не се забелязва”, каза още политологът.

