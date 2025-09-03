В деня на първата сесия за политическия сезон – какви са обещанията, разделителните линии в управлението и какви ще са приоритетите на партиите? Темата коментират Георги Харизанов, Веселин Стойнев, Мирослав Севлиевски и Пепи Димитрова в студиото на предаването „Здравей, България”.

ПП-ДБ внася петия вот на недоверие до две седмици

Протести и обществено недоволство

Според Пепи Димитрова реална опасност за властта би могла да се зароди от личното житейско недоволство на избирателите. „Факт е, че хората не се чувстват в безопасност – това се отнася за страха за децата ни, с инцидентите, които се случват всеки ден. Знаем, че и в съседните ни страни най-големите протести се зародиха след битови инциденти”, обясни тя.

Според експертите налице е възможност гражданите да проектират негативните усещания върху управляващите. Какви обаче са алтернативите пред избирателите и дали вътрешните пробойни в партиите не могат да отклонят електората?

„В момента няма алтернатива. Недоволството обаче го има, ще нараства и не можем да прогнозираме до какво ще доведе. А има и едно нежелание да се провеждат нови избори, а може би и да има служебно правителство, назначено от Радев”, каза Георги Харизанов. По думите му кабинетът остава стабилен на фона на гражданското недоволство. Въпреки това налице са вътрешни колебания.

Според него дори и при внесен вот, групите, същото настроение се наблюдава и при подкрепилите документа.

Водна криза, вот на недоверие и регулации

"В момента някак не виждаме изгледи за радикална промяна на системата или поне в краткосрочен план. Топката от ГЕРБ се отиграва към президента. Дори и при вътрешните проблеми и пропуски в правителството, а и виждаме също как се сформира една антизападна коалиция, това трудно би могло да разклати управлението", посочи Веселин Стойнев. Според него дори и при наличието на тези фактори управлението трудно би могло да се разклати.

Според Мирослав Севлиевски водната криза в страната, макар и често повтарящо се събитие за страната, може да бъде подводен камък за управляващите.

"Предстои ни да се обсъди в парламентарна комисия новия закон за ВиК. Той обаче изглежда като форма на национализиране", посочи Севлиевски. Той също изрази мнение, че политическата ситуация към момента, на базата на протести, съдебни дела и недоволство, може да бъде разрешена единствено с привличане на електората на следващите избори.

"Днес точно това е голямо предизвикателство. Но в момента изненада, в чисто политически план, можем евентуално да очакваме от президента. Смятам, че дори има потенциал да стане следващия лидер на БСП", каза още той.

„Поне към момента нямаме основание да очакваме сериозни катаклизми в управлението, а протестите ще продължат", каза политологът проф. Милена Стефанова в предаването "Твоят ден" на NOVA NEWS. По думите й се наблюдава разединение в редиците на опозицията.

„Този вот на недоверие по всяка вероятност няма да успее. На базата на оповестената тема - "Завладяната държава", можем дори да кажем, че вотът е доста рисков", каза още тя.

Според проф. Стефанова публично достъпните и обсъждани теми, сред които са и дейностите на отделни институции извън кабинета, които са част и от съдържанието на вота, всъщност могат да бъдат спънка.

„Решението за всички тези точки ще изисква стабилно правителство и поне една година време. Отделно ни предстои и приемане на еврото, което се отрази доста на скептиците по отношение на мястото ни в Европа. Съответно няма и изгледи за предсрочни избори – не и преди президентските”, посочи още тя.

„Винаги стои въпроса при подобен вот дали е основателен. В момента обаче е ясно и че, поне в математически измерения, кабинетът няма алтернатива”, посочи Лидия Даскалова. Тя обясни още, че към този момент страната ни постига успехи по отношение именно на приемането на еврото, но пред управляващите все още стоят за разрешаване въпроси от обществения дневен ред като избора на заместник-омбудсман, назряващото обществено недоволство, както и работата на регулаторните органи.

Редактор: Цветисиана Костова