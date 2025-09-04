До края на настоящата седмица времето ще запази спокойния си ритъм. След оскъдните валежи в сряда привечер, в четвъртък облачността ще е променлива с разкъсвания, но с минимална вероятност за дъжд. Такъв е възможен само по планините в Западна България. Ще е ветровито с по-осезаеми пориви по крайбрежието и в югоизтока. Дневните температури ще са от 28 до 33-34 градуса.

До неделя ще е преобладаващо слънчево в Западна и Централна България и с динамична облачност на изток. Валежи не се очакват – ако такива има в районите с по-съществена облачност, те ще са незначителни. Дневните температури ще са в диапазона 27-32 градуса.

Динамика в обстановката ще има към 9-10 септември. В първия от дните ще има ограничени по обхват валежи с гръмотевична активност в отделни точки на Западна и Централна България, през втория са възможни локални превалявания по крайбрежието.

Горещо време с гръмотевични бури

Дневните температури в началото на следващата седмица ще се понижат още малко и ще се движат в интервала 26-31 градуса.

По Черноморието предстоят 2-3 по-ветровити дни. Облаците ще са променливи с малка вероятност за валежи. Дневните температури в следващите 5-6 дни – около 25-27 градуса. До края на текущата седмица морето ще е динамично с високи вълни, особено по южните брегове. От понеделник нататък прогнозата е за по-спокойно море.