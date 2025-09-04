6-годишно момиче е хоспитализирано с комоцио след конфликт между бащи в софийското село Злокучене.

Според разследването при разпрата единият от мъжете е ударил шамар на дъщерята на другия, при което тя е паднала на асфалта и си е ударила главата. Сигналът е постъпил около 22 часа в сряда в РУ - Самоков. На място веднага били изпратени полицейски служители.

6-годишното момиче е настанено в столична болница с комоцио. Заподозреният е задържан в ареста. По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

