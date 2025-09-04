Ако обичате планината или никога не сте стъпвали в хижа, конкурсът „Хижа на годината“ може да ви даде причина да го направите. Това заяви организаторът на инициативата Иван Панчев в ефира на предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

Кампанията отличава най-заслужилите хижи в България – тези с най-добра база, кухня, и отношение към туристите. Тази година обаче в конкурса има и няколко нови категории, които целят да подкрепят устойчивия туризъм и да дадат шанс на по-малко популярните хижи да бъдат видени.

„Числата на седмицата”: Какви условия за туризъм в планината предлага страната ни

„Имаме нова категория за велохижи, които ще бъдат оборудвани с инструменти, стойки за ремонт, велопаркинг и дори станции за зареждане на електрически велосипеди“, обясни Панчев. Той подчерта, че целта е да се стимулира велосипедният туризъм в планините, като се осигури удобна и безопасна инфраструктура за колоездачите.

Организаторите обръщат внимание и на хижи, които са били изоставени или в лошо състояние, но в последните години ентусиасти са ги възстановили.

„Все повече млади хора влагат време, енергия и нови идеи в това да възродят стари хижи. Те използват социалните мрежи, за да популяризират обектите си и да привличат туристи“, подчерта Панчев.

Тази година конкурсът въвежда и нова личностна категория – „Най-достоен хижар“, за да отличи хората, които с отдаденост и любов поддържат хижите живи. „Това са често невидими герои на планината – без тях нищо от това нямаше да се случва“, подчерта Панчев.

Гласуването за „Хижа на годината“ продължава до 30 септември на официалната страница на кампанията. Всеки може да гласува в различните категории, да изпрати снимки и да се включи като доброволец.

Лято без телефон, но с кон до себе си: Децата, които откриват свободата на седлото

Официалното награждаване ще се проведе на 15 октомври, когато ще бъдат връчени статуетки, грамоти и практическите награди.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева