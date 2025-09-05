-
Те почистват напоителни канали, които служат за оросяване на водоизточници
Военни и затворници се включиха в битката с безводието в Плевенско. Лишените от свобода и военнослужещите ще почистват напоителните канали, които служат за оросяване на водоизточници. Това стана ясно по време на редовното заседание на кризисния щаб в града.
„Очакваме до 15 дни мярката да даде резултат”, посочи инж. Лозко Лозев, който е изп. директор „Български ВиК Холдинг“.
