Суперзвездата на испанския футбол Ламин Ямал е изпитал болежки след двубоя с България в първата квалификация и за двата отбора по пътя към Мондиал 2026 в САЩ.

Новината потвърди селекционерът Луис де ла Фуенте пред журналисти. Поради тази причина Ямал пропусна възстановителната тренировка в София в петък, за да бъде пълноценен в събота на официалното занимание на стадиона в Коня.

„Ла Фурия Роха” ни надви: Европейският шампион завоюва 3:0 в София

Ден по-късно Испания има визита на южната ни съседка Турция. Болките на Ямал са били в гърба. В допълнение Ламин и част от останалите играчи са били разочаровани, че през второто полувреме не са увеличили преднината си срещу България.

