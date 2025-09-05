На 92-годишна възраст почина Катрин - британската херцогиня на Кент и съпруга на братовчед на покойната кралица Елизабет Втора. Тя е известна с дългогодишното си сътрудничество с тенис турнира „Уимбълдън“, съобщи Бъкингамският дворец, цитиран от "Ройтерс".

Родена като Катрин Уорсли, тя се присъединява към кралската фамилия, след като се омъжва за принц Едуард, херцог на Кент, през 1961 г. Според Бъкингамския дворец херцогинята е починала мирно в четвъртък вечерта в дома си в двореца Кенсингтън, заобиколена от семейството си.

„Кралят и кралицата и всички членове на кралското семейство се присъединяват към херцога на Кент, неговите деца и внуци в скръбта им и с нежност си спомнят за дългогодишната отдаденост на херцогинята към всички организации, с които бе свързана, за любовта ѝ към музиката и емпатията ѝ към младите хора“, се посочва в изявление на двореца.

It is with ‘great sadness’ that Buckingham Palace is announcing today the death late last night of the Duchess of Kent at the age of 92.

The wife of HRH the Duke of Kent was a much admired and loved member of the Royal Family despite stepping back from official duties. pic.twitter.com/3j6LB5YGuf — Rebecca English (@RE_DailyMail) September 5, 2025

Херцогинята ще остане най-запомнена с близкото си сътрудничество с тенис турнира „Уимбълдън“, където от 1969 г. помага при раздаването на трофеите. Тя придобива популярност, когато утешава тенисистката Яна Новотна след загубата ѝ на финала през 1993 г., като ѝ подава рамо, на което да поплаче, и ѝ казва: „Знам, че ще го спечелиш един ден, не се безпокой.“ Пет години по-късно Новотна печели титлата.

🇬🇧 The Duchess of Kent Dies



One of the most memorable moments in the life of The late Duchess of Kent was in 1993 when HRH consoled Jana Novotna on Centre Court following her defeat in the Wimbledon Championships. pic.twitter.com/U0WnKvUHLI — Imperial Material ♚ (@implmaterial) September 5, 2025

Връзките ѝ с турнира обаче се влошават през 1999 г., когато ѝ отказват разрешение да доведе в кралската ложа 12-годишния син на приятел. Херцогинята попада в медийните заглавия и през 1994 г., когато приема католицизма, ставайки първият член на кралското семейство, който променя вярата си след Чарлз Втори, който се покръства на смъртния си одър през 1685 г. По този начин тя нарушава закон от началото на 18 век, който забранява на членовете на монархията да стават католици.

Херцогиня Катрин, майка на три деца и баба на 10 внуци, бе страстен почитател на музиката. Освен че подкрепяше благотворителни събития, тя в продължение на години преподаваше музика в училище в Хъл, Североизточна Англия.

The Duchess of Kent's final photograph: How Katharine marked her husband, the Duke of Kent's, birthday in her last public appearancehttps://t.co/DBR7BOhrBX pic.twitter.com/jErydlV6h0 — Tatler (@Tatlermagazine) September 5, 2025

