Българинът Иван Иванов спечели голямата титла на US Open при юношите. Той се изправи срещу сънародника си Александър Василев. Иванов надделя с 2:0 сета (7:5, 6:3).

В исторически български финал: Иван Иванов спечели титлата и на US Open при юношите

След срещата политици отправиха своите поздравления към младите български спортисти.

► Председателят на НС Наталия Киселова

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави участниците в историческия финал на Откритото първенство по тенис на САЩ - Иван Иванов и Александър Василев, както и ръководството на Българската федерация по тенис.

„С голяма радост посрещнах вестта за завоюваната от Вас историческа титла на Откритото първенство по тенис на САЩ! За мен е чест да поздравя българинът, вдигнал над главата си трофея от този престижен турнир от Големия шлем“, посочва Наталия Киселова в поздравителен адрес до шампиона Иван Иванов.

Председателят на парламента изразява своята увереност, че победата на Иванов е резултат на усилени тренировки, множество лишения и себераздаване. „Уверена съм, че ще продължите да давате най-доброто от себе си за всяка точка, сет и мач, и да жънете заслужени победи в престижни турнири в световния тенис“, отбелязва Наталия Киселова. Цяла България проследи Вашия забележителен триумф и се радва заедно с Вас, заявява в писмото си председателят на Народното събрание.

В поздравителен адрес до Александър Василев председателят на парламента посочва, че неговото класиране и достойната битка във финалния мач будят възхищение и са повод за гордост за всеки българин и за всеки спортист.

„Уверена съм, че оттук насетне започва Вашия дълъг и изпълнен с победи път в елита на световния тенис. Вярвам, че упоритите тренировки и стремежът към нови успехи ще Ви води все така напред и нагоре в ранглистата“, заявява Наталия Киселова.

Вие донесохте голяма радост на цяла България като поздравихте на родния ни език всички с Деня на Съединението, посочва председателят на Народното събрание. Тази Ваша постъпка заслужава адмирации и показва колко много обичате България, посочва тя и изразява своята увереност, че с играта си Александър Василев вдъхновява много деца да тренират и да се стремят към световните спортни върхове, добави още тя.

Киселова изрази и своята признателност към дейността на Българската федерация по тенис, която създава възможности за изява на спортните ни таланти и се стреми да направи тениса още по-популярен сред младите хора на България.

► Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

"Поздравления за нашите шампиони - Иван Иванов и Александър Василев! Станахте част от историята, за първи път на турнир от Големия шлем финалът е изцяло български! И то точно на 6 септември!"

Редактор: Дарина Методиева