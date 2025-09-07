Снимка: iStock, илюстративна
Той е транспортиран в столична болница
55-годишен мъж пострада при трудов инцидент в каменна кариера във Врачанско. Работникът е паднал от скала и е с опасност за живота. Пострадалият е транспортиран в столична болница.
Почина един от пострадалите работници в завод „Арсенал”
Полицията води разследване по случая, който е станал в събота, а ИА „Главна инспекция по труда“ проверява фирмата концесионер на кариерата.Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС
Последвайте ни