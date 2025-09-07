55-годишен мъж пострада при трудов инцидент в каменна кариера във Врачанско. Работникът е паднал от скала и е с опасност за живота. Пострадалият е транспортиран в столична болница.

Почина един от пострадалите работници в завод „Арсенал”

Полицията води разследване по случая, който е станал в събота, а ИА „Главна инспекция по труда“ проверява фирмата концесионер на кариерата.

Редактор: Дарина Методиева