Тя посочи, че е била ударена в гръб от две момчета
Тежък инцидент в Пловдив – жена твърди, че е била блъсната от електрическа тротинетка, докато се движи по тротоара на оживен пловдивски булевард. Пострадалата – Станислава Атанасова – е с тежки травми и в момента се бори със сериозни последици. Извършителите – две момчета – избягали от мястото на инцидента, веднага след като са разбрали, че сблъсъкът е бил тежък, а жената е била на земята.
Прегазиха възрастен мъж в Пловдив
Атанасова сподели, че е блъсната в гръб, ударила е коляното си, таза, а дясното рамо било разместено.
„Те се забиха в мен”, допълни тя в „Здравей, България”. Пострадалата сподели, че е преживяла голям шок.
Атанасова каза още, че две жени са опитали да ѝ помогнат, но действията им са били неправилни. Също така допълни, че е чакала линейка, но със закъснение, заради грешно подаден сигнал от свидетели.
Жената подчерта, че реакцията на хората е била „неадекватна”.
На мястото на инцидента е пристигнала и полиция.
Повече гледайте във видеото.
