Шофьорът е на 20 години
Прегазиха възрастен пешеходец в Пловдив. Инцидентът е станал около 4 часа тази сутрин на ул. “Брезовско шосе”, близо до последната спирка на автобус N 15.
Пешеходец на видима възраст около 70 години изкачил внезапно на пътното платно, когато бил блъснат от лек автомобил. Според очевидци на катастрофата в колата са пътували трима младежи.
От полицията съобщиха за NOVA, че шофьорът е на 20 години. Тестван е на място за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни. Той е арестуван за 24 часа.
Причините, довели до фаталния инцидент са в процес на изясняване. По думите на очевидците участъкът, в който е станал инцидентът, нощно време е тъмен, а шофьорите минават през него с бясна скорост.
От полицията в Пловдив съобщиха и за още един инцидент. Двама младежи с тротинетка са блъснали велосипедистка и са избягали. Това се е случило около 10.30 часа днес в ж.р “Тракия “. Пострадалата жена е откарана в болница. Според свидетели младежите са се движили с изключително висока скорост. В момента полицията ги издирва.
