Според експерта по пътна безопасност и бивш началник на КАТ Алекси Кесяков скоростта е основният фактор, който уврежда хората, но проблемът с войната по пътищата не може да бъде решен единствено с глоби и наказания, а изисква дългосрочна стратегия, започваща от семейството и образователната система.

Въпреки одобрението си за засиления контрол, Кесяков подчерта, че когато се говори за скорост, фокусът не трябва да е само върху санкциите. „Трябва да говорим за живота, здравето и свободата на хората. Никой не може да спечели 5 минути от едно пътуване“, заяви той. Според него основната причина за катастрофите е бързането, съчетано с разсеяност и умора.

Пешеходци с телефон рискуват 100 лева глоба от 7 септември

Кесяков изрази остро мнение, че България е на първо място в Европейския съюз по отношение на тежестта на наказанията, но това не решава проблема в дълбочина. Той смята, че липсва адекватно обучение и възпитание. „Образователната система е абдикирала от проблема „пътна безопасност“, категоричен е експертът. Той посочи, че в Закона за училищното образование безопасността на движението е само избираем предмет, докато в много европейски държави обучението е задължително и дори завършва с национален изпит.

Новите промени в закона засягат и пешеходците, за които се въвеждат по-строги правила. Преди да пресече, пешеходецът трябва да спре, да се огледа и да прецени скоростта и разстоянието на приближаващите автомобили. Законодателят е въвел и изискването пешеходецът да вдигне ръка, за да сигнализира намерението си да премине. Кесяков подчерта, че е изключително опасно и вече забранено пешеходци да пресичат пред или зад спряло превозно средство на градския транспорт.

„Трябва да се обичаме, да си пазим нашето здраве, здравето на нашите близки и да обучаваме децата си. И когато има деца, да бъдем добър пример“, заключи Алекси Кесяков, като призова за повече самоконтрол и осъзнатост от всички участници в движението.

