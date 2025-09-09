Преди около седмица почина 31-годишен мъж от Ботевград. Като причина се установи инфаркт, причинен от много силна билка. Общността в населеното място потрошила къщата на предполагаемия дилър. Близките на момчето споделиха, че е минал лечение за зависими, което е повлияло добре на новите му навици. Страданието от зависимостта не подминава и близките на пристрастените. Темата коментира в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS Светлана Йорданова, управител на фондация „За един чист живот“.

"Близките разбират последни, че техният любим - съпруг, дъщеря или син, са зависими. Психиката отказва да приеме най-страшното. Всички пият, защо точно моят мъж или син трябва да бъде зависим?", обясни начина, по който близките разсъждават Йорданова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева