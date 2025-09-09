

След разговори между Българския футболен съюз и селекционера Илиан Илиев, по чиято инициатива се проведе срещата, двете страни се разделят по взаимно съгласие. Това обявиха от централата, цитирана от Gong.bg.

"БФС изразява признателност към специалиста за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим, като му пожелава успех в бъдещите професионални начинания", съобщиха от съюза.

От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост.

"В следващите дни Българският футболен съюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации", пишат още от "Бояна".



